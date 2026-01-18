Саратовские поисковики разработали настольную игру о своей работе

Региональная молодежная поисковая организация «Память» разработала настольную игру «Эхо войны: поисковая экспедиция» для популяризации поисковой деятельности среди молодежи.

Как сообщает ТГ-канал «Политика и общество», 30 комплектов игры, включающих карты с рельефом реальных мест сражений Великой Отечественной войны, и 390 тематических карточек, погружают участников в атмосферу «Вахты Памяти».

Разработанные комплекты игры будут переданы поисковым отрядам области для проведения образовательных мероприятий в школах и вузах, с целью привлечения новых волонтеров к миссии по восстановлению имен павших героев.

Ольга Сергеева