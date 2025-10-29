Саратовские полицейские поймали двух молодых пособников мошенников

В Саратове мошенники похитили у двух пенсионерок 287 тысяч рублей.

Злоумышленники действовали по классической схеме: представлялись по телефону дочерьми жертв, сообщали о попавших в ДТП и просили срочную помощь. Затем «следователь» инструктировал женщин спрятать деньги в указанных местах.

В итоге 64-летняя потерпевшая передала 182 тысячи рублей, 80-летняя пенсионерка — 105 тысяч.

Полиция установила личности преступников: ими оказались 21-летний житель Саратова и 19-летний житель Татищевского района, оба ранее судимые. После задержания они признались, что находили в интернете способы «быстрого заработка» и забирали деньги, пересылая часть кураторам.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой».

Ольга Сергеева