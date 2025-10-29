Эксперт ПИУ РАНХиГС о финансовой поддержке малого и среднего бизнеса в России

Минфин РФ дополнительно заложил на 2026-2028 гг. почти 40 млрд рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

«Мы действительно видим важность продолжения оказания поддержки малому и среднему предпринимательству. На следующую трехлетку мы заложили почти 40 млрд рублей такой поддержки. Здесь и промпарки, и программа «Мой бизнес», и субсидирование процентных ставок, гарантии. Весь тот набор, который показал успешность реализации и востребован малым и средним предпринимателем, сохранится на предстоящие годы», — сказал он.

Министр подчеркнул, что государство и правительство будут дальше поддерживать эту категорию предпринимателей с тем, чтобы их доля в ВВП росла.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, доцент кафедры финансов, кредита и налогообложения Людмила Максимович отмечает:

«Ключевым индикатором эффективности Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» являлось достижение 32,5% доли МСП в ВВП страны к завершению 2024 года. Этот амбициозный показатель подчеркивал стратегическую значимость сектора как драйвера экономического роста и диверсификации. Согласно предварительным данным Министерства экономического развития Российской Федерации, по итогам 2024 года доля малого и среднего бизнеса в ВВП приблизилась к 22%. Финальный показатель за 2024 год зафиксирован на уровне 21,7%, что, как подчеркивается, является максимальным значением, достигнутым сектором МСП.

Сопоставление фактических результатов с целевыми показателями Национального проекта выявляет существенное расхождение. Несмотря на достижение максимального зафиксированного показателя в 21,7% доли МСП в ВВП, сектор не смог достичь установленной цели в 32,5% к 2024 году.

Тем не менее, анализ операционных показателей 2024 года демонстрирует позитивную динамику: рост количества субъектов МСП, значительные объемы выручки, а также увеличение средней выручки на один субъект, превышающее инфляцию. Эти данные указывают на внутреннюю жизнеспособность сектора и его способность к масштабированию даже в условиях недостижения агрегированных макроэкономических целей.

Заявление министра финансов Антона Силуанова о выделении почти 40 млрд. рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) в период 2026-2028 годов является важным индикатором стратегического вектора экономического развития России. Эта инициатива демонстрирует не только признание ключевой роли МСП, но и системный подход к стимулированию этого сектора.

К позитивным аспектам инициативы можно отнести признание стратегической важности МСП. Так, Министр четко обозначил цель – рост доли МСП в ВВП. Это критически важно, поскольку развитый сектор МСП является фундаментом любой устойчивой экономики, обеспечивая диверсификацию, инновации, создание рабочих мест и снижение зависимости от крупных корпораций. В условиях текущих геополитических и экономических вызовов наращивание внутреннего потенциала через МСП становится приоритетом.

Кроме того, следует отметить продолжение проверенных мер поддержки. Сохранение таких инструментов, как промпарки, программа «Мой бизнес», субсидирование процентных ставок и гарантии, говорит о прагматичном подходе. Эти меры уже доказали свою эффективность и востребованность. Предсказуемость и стабильность государственной поддержки крайне важны для предпринимателей, позволяя им строить долгосрочные планы развития.

Важным сигналом является и дополнительное финансирование. Выделение 40 млрд. рублей представляет собой аддитивную меру, направленную на интенсификацию существующих программ, а не их замещение. Это демонстрирует эскалацию уровня государственной протекции данного сектора, что воспринимается как положительный макроэкономический сигнал, способствующий повышению инвестиционной привлекательности отрасли для предпринимательских структур и институциональных инвесторов.

Выделение средств на трехлетний период (2026-2028 гг.) позволяет МСП более уверенно смотреть в будущее и планировать развитие, не опасаясь внезапного сворачивания программ. Это способствует формированию инвестиционного климата.

Следует отметить и потенциальные вызовы на предстоящую перспективу, к числу которых можно отнести масштаб финансирования. Хотя 40 млрд. рублей – значительная сумма, распределенная на три года по всей стране, ее эффективность будет зависеть от конкретных механизмов распределения. В среднем, это около 13,3 млрд. рублей в год. Необходимо будет тщательно отслеживать, насколько этот объем поддержки позволяет достичь заявленной цели по росту доли МСП в ВВП, учитывая текущие экономические условия и инфляционные ожидания.

Однако, важно не только наличие программ, но и их реальная доступность для широкого круга предпринимателей, особенно в регионах. Упрощение административных процедур для получения поддержки, повышение информированности о существующих инструментах – ключевые факторы успеха.

Вероятность возникновения нефинансовых барьеров также можно отнести к потенциальным вызовам. Финансовая поддержка, безусловно, важна, но она является лишь частью решения. Для полноценного развития МСП также необходимо системно работать над снижением административных барьеров, упрощением регуляторной среды, улучшением доступа к квалифицированным кадрам и развитию инфраструктуры. В комментарии министра акцент сделан на финансовые меры, что является базой, но комплексный подход требует внимания и к другим аспектам.

Заявленная цель роста доли МСП в ВВП требует четких метрик и регулярного мониторинга. Важно определить, как будет измеряться вклад этих 40 млрд. рублей в достижение этой цели, чтобы не просто «осваивать» бюджет, но и получать реальный экономический эффект.

В этой связи заявление Минфина является положительным сигналом для российского предпринимательства и экономики в целом. Оно подтверждает твердое намерение правительства стимулировать рост МСП, что крайне важно для повышения устойчивости и диверсификации национальной экономики. Однако для максимального эффекта потребуется не только последовательное выделение средств, но и постоянный анализ действующих механизмов, их адаптация к меняющимся условиям и, что особенно важно, комплексный подход, охватывающий как финансовые, так и нефинансовые барьеры для развития МСП. От того, насколько эффективно эти средства будут распределены и реализованы в сочетании с другими мерами, будет зависеть реальный рост «экономики малого бизнеса» и его вклад в благосостояние страны».