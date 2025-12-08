Саратовские полицейские устроили погоню за тинейджером-нарушителем на «Опеле»

В Саратове полицейские устроили погоню за 17-летним водителем без прав.

Сотрудники ДПС задержали несовершеннолетнего водителя, устроившего опасную погоню по городу. Инцидент произошёл в Заводском районе, когда экипаж дорожно-патрульной службы попытался остановить автомобиль Opel для проверки документов.

Водитель проигнорировал требование, резко увеличил скорость и попытался скрыться. В ходе погони он проехал на красный свет и едва не сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе. К преследованию подключился второй патруль ДПС, который заблокировал нарушителя в тупике на улице Пономарёва.

За рулём автомобиля оказался 17-летний подросток, не имевший водительского удостоверения. Его доставили в отдел полиции, где в присутствии законного представителя оформили четыре административных протокола. Машину поместили на штрафстоянку.

Ольга Сергеева