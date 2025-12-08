Американец Эдвардс заявил, что покинул «Автодор» из-за регулярных атак дронов на Саратов

Американский баскетболист Терренс Эдвардс объяснил свой уход из саратовского «Автодора».

Подписавший контракт с саратовским «Автодором» в январе 2025 года легионер официально объявил о решении покинуть Россию и не возвращаться в клуб.

Основной причиной своего решения 23-летний спортсмен назвал «личные обстоятельства, связанные с руководством команды». Также Эдвардс отметил, что не смог адаптироваться к обстановке в Саратове, который, по его словам, «часто становился целью атак дронов».

«По ночам включались сирены. Я не могу рисковать своей жизнью, у меня есть сын», — пояснил баскетболист в интервью РИА Новости.

Эдвардс провёл за «Автодор» 13 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 16,3 очка за игру. Ранее он выступал в студенческой лиге NCAA США.

Ольга Сергеева