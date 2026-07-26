В Саратове парки закрыли из-за сильного ветра в воскресенье

В областном центре из-за шторма закрыли городские парки.

Об этом днём 26 июля сообщил глава города Игорь Молчанов.

По данным гидрометцентра, ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 15 м/с, а также небольшой дождь. В целях безопасности принято решение временно ограничить доступ на следующие территории: городской парк, парк «Семхоз», сад «Липки» и Детский парк.

Все аварийно-спасательные формирования приведены в готовность. О чрезвычайных ситуациях, таких как падение деревьев или обрыв проводов, просят сообщать в ЕДДС по телефону 65-96-59 (круглосуточно).

Ранее саратовцы рассказывали о надвигающейся пыльной буре. Огромное облако накрыло дачные посёлки Энгельса и двигалось в сторону Саратова.

Ольга Сергеева