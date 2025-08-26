Саратовские приставы выдворили двух нарушителей в Египет и Грузию

Судебные приставы Саратовской области выдворили из России двух иностранцев, находившихся в стране незаконно.

Так, 20-летний гражданин Египта превысил разрешённый срок пребывания в стране, просрочив визу, а 40-летний уроженец Грузии нарушил миграционные правила, прожив в РФ более 8 месяцев без оформления.

Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова», египтянин был отчислен из университета в Саратове, работал нелегально, а затем был задержан на вокзале и доставлен в миграционную тюрьму в Энгельсе.

Затем, после оформления необходимых документов, оба мигранта были доставлены в аэропорт «Домодедово» для депортации. Исполнительные производства завершены в установленном порядке. Граждане вернулись на свою родину в принудительном порядке.