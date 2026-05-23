Саратовские программы поддержки детей и подростков презентовали в «Артеке»

Саратовские психологи представили свои лучшие программы в международном детском центре «Артек».

Специалисты Регионального центра практической психологии СОИРО и общественной организации «Ты не один» поделились опытом с коллегами. Все программы имеют гриф Федерации психологов образования России.

Совместная программа «Всё в твоих руках!» по профилактике рискованного поведения была разработана в 2018 году для подростков и их родителей. В «Артеке» она получила большой отклик, а для желающих провели индивидуальные консультации.

Анна Серякина и Венера Павленко также провели для вожатых тренинг по организации инклюзивных смен на основе авторской программы Серякиной.

Интерес у коллег вызвали и другие саратовские программы — «Я выбираю жизнь», «Юный медиатор», «Дорога профессионального выбора», которые ранее побеждали во всероссийских конкурсах.

