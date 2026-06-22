Саратовские путешественники смогут расплачиваться российскими картами «Мир» в Иране

Карты платежной системы «Мир» полностью заработали в Иране.

Как сообщает ТАСС, завершилась окончательная интеграция между российской национальной платежной системой и иранской системой «Shetab». Это позволяет держателям карт «Мир» без ограничений совершать покупки и оплачивать услуги на всей территории Ирана.

Процесс интеграции проходил в несколько этапов. В июле 2024 года Россия и Иран завершили объединение платежных систем. Первый этап интеграции позволил иранцам снимать наличные с их карт в банкоматах России. Второй этап дал возможность россиянам совершать платежи с помощью мобильного приложения MirPay. С июня 2025 года сервис стал доступен массовому пользователю, что значительно упростило расчеты для российских туристов и предпринимателей.

На сегодняшний день карты «Мир» также принимаются без ограничений: в Абхазии, Беларуси, Южной Осетии. С ограничениями (не все банки принимают): в Казахстане, Таджикистане, Кубе, Вьетнаме, Армении.

Ольга Сергеева