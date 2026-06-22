В очереди за бензином на саратовской АЗС водитель устроил тренировку со скакалкой

В воскресенье, 21 июня, на Ново-Астраханском шоссе в Саратове возникла значительная пробка у автозаправки.

Жители выстроились в очередь за топливом, что вызвало затор, особенно в районе завода силикатного кирпича. В это время некоторые водители покидали свои автомобили, чтобы размяться, ожидая своей очереди.

Один из автомобилистов решил проявить креативность и вышел из машины, чтобы попрыгать на скакалке. Этот поступок вызвал улыбки и удивление у других водителей, которые сочли его оригинальным способом скрасить вынужденную остановку. Очевидцы описали зрелище как сюрреалистичное: вечер, поток машин, ожидающих заправки, и взрослый мужчина, скачущий через веревочку посреди уныло ждущих своей очереди автомобилей.

Ситуация с очередями на автозаправках в Саратове продолжается, и многие жители по-прежнему стоят в очередях, чтобы заправить свои автомобили. Время ожидания в очереди может составлять до 15 минут.

Ольга Сергеева