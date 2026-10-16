Саратовские работодатели оштрафованы более чем на 5,5 миллиона за работу с нелегалами

В Саратовской области завершился второй этап операции «Нелегал-2026».

В операции участвовали сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД, оперативных служб, патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции и регионального управления ФСБ.

За 10 дней проверок — на торговых и строительных объектах, в развлекательных заведениях и на промышленных предприятиях — выявлено 820 нарушений миграционного законодательства. Из них 645 касались порядка трудовой деятельности, включая незаконное привлечение иностранцев к труду (133 случая). По фактам организации незаконной миграции возбуждено 18 уголовных дел по статье 322.1 УК РФ.

На недобросовестных работодателей наложены штрафы на сумму свыше 5,5 млн рублей.

Принято 207 решений об административном выдворении иностранных граждан из России. Фактически выдворено 168 человек, 4 депортированы. Въезд запрещён 314 иностранцам.

Также установлено местонахождение двух иностранцев, находившихся в федеральном розыске за преступления на территории России.