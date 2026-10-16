Более шести тысяч саратовских семей воспользовались новыми выплатами

В регионе действует комплекс из 30 льгот для родителей.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, наибольшее число обращений поступило на компенсацию 50% стоимости обучения детей из многодетных семей — ею воспользовались почти четыре тысячи человек.

Молодым матерям до 26 лет выплачивают региональное пособие в 8 тысяч рублей в месяц при рождении второго ребёнка. За два года его назначили более тысячи женщин.

Беременным студенткам региона положена выплата в 100 тысяч рублей. С этого года её расширили на очно-заочную и заочную формы обучения — возможностью воспользовались 970 будущих мам.

Семьи с двойнями и тройнями получают единовременную помощь в 50 и 100 тысяч рублей соответственно — выплату оформили около 80 человек. Ещё 200 тысяч рублей выплачивают «студенческим семьям», эти деньги получили более 60 пар.

Губернатор отметил, что расширение мер стало возможным благодаря федеральным инициативам президента Владимира Путина. При этом область ввела и собственные дополнительные выплаты для молодых мам и родителей близнецов.