Саратовские роддома усилили меры контроля после массовой гибели младенцев в Новокузнецке

В Саратовской области организованы внеочередные проверки учреждений родовспоможения.

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Дудаков на пресс-конференции.

Поводом для внеплановых инспекций послужил трагический случай в одном из родильных домов Новокузнецка (Кемеровская область), где в январе 2026 года скончались девять младенцев. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.

Глава регионального минздрава подчеркнул, что в Саратовской области ужесточён контроль: перинатальная служба переведена в режим повышенной готовности, а оказание медицинской помощи взято на особый учёт.

Также Дудаков провёл рабочее совещание с руководителями роддомов, которые подтвердили, что предпринимают все необходимые меры для предотвращения подобных происшествий в регионе.

Ольга Сергеева