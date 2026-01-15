В Саратовской области за первые 10 дней января бензин подорожал на 52 копейки — Росстат

С 1 по 12 января рост цен на бензин отмечен в 78 регионах России.

Наиболее значительно топливо подорожало в Магаданской области (+3,3%) и на Чукотке (+2,7%). По данным Росстата, снижение цен зафиксировано только в пяти субъектах.

В Саратовской области за неделю средняя стоимость литра бензина выросла на 52 копейки до 63,6 рубля, что сохраняет за регионом третье место в ПФО.

Динамика по маркам:

АИ-92: 61,36 руб./л (+44 коп.)

АИ-95: 65,84 руб./л (+64 коп.)

АИ-98: 89,89 руб./л (+92 коп.)

Дизель: 73,78 руб./л (+86 коп.)

Алиса Эай