Саратовские рыбаки ловили с набережной Волги лещей и карасей

На набережной Волги в Саратове хорошо ловились лещи и караси.

В начале недели рыбаки удачно провели время на берегу Волги в Саратове. В ночь с понедельника на вторник Андрей поймал килограммы добычи, затем активность рыбы спала — клёв есть, «но такое себе». У ротонды на этой неделе неплохо шёл лещ: Николаю удалось вполовину наполнить садок «бокоплавом».

Ослабление клёва рыбаки объясняют похолоданием. «Мирной рыбе такая смена обычно не нравится. Лещ и карась первые день-два берут вяло, а клёв сдвигается к середине дня, когда солнце чуть прогреет воду. Я бы взял червя и опарыша вместо кукурузы и кормил поменьше. Щука и судак холод переносят легче, осень — вообще их время. Субботний ветер с небольшой просадкой давления щуке бывает даже кстати. А с понедельника, 5-го, начнёт теплеть», — поделился Юрий в группе «Рыбалка Саратов/Энгельс» во «ВКонтакте».

Ольга Сергеева