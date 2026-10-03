В саратовском регионе осужден еще один интернет-экстремист во «ВКонтакте»

Жителя Балашовского района осудили за призывы к насилию по этническому признаку в соцсетях.

В Балашовском районе Саратовской области вынесен обвинительный приговор по делу об экстремистской деятельности в сети. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

Установлено, что с ноября 2024 года по апрель 2025 года фигурант размещал на своей странице во «ВКонтакте» высказывания с призывами к насильственным противоправным действиям в отношении взрослых и детей по этническому признаку. Публикации привлекли внимание правоохранителей, началось расследование.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности). Ему назначено полтора года лишения свободы условно. Кроме того, на два года запрещено администрировать веб-ресурсы, заводить профили в соцсетях и публиковать информацию в интернете.

Ольга Сергеева