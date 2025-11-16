Саратовские рыбаки назвали «клёвые» места с «хищниками»

Пока стоит погожая осенняя погода, саратовские рыбаки продолжают выходить на воду за «хищником».

Хотя на реках уже стало прохладно, а клев не такой активный, трофеи еще есть.

Например, в низовьях Волги в сторону Волгограда Виктору удалось поймать пятерку судаков, а Артем поделился успехом у села Ахмат. В Ровенском районе, в Привольном, Сергей практиковал принцип «поймал-отпустил», оставив себе лишь трех самых достойных особей. Не остались без улова и любители щуки: Макс добыл ее на Карамане, а Владимир — в районе Комбайна, причем его трофей потянул на 2,4 кг.

Как отмечают рыбаки, из-за сильного южного ветра хищник отсиживался в камышах, и ловить приходилось в укрытиях. Несмотря на удачные подходы рыбы, многим пришлось довольно быстро свернуть снасти и вернуться на берег.

Ольга Сергеева