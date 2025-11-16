Кадровые центры бесплатно учат саратовцев работать с нейросетями

В Саратовской области стартовало бесплатное обучение по востребованным профессиям.

В Саратовской области в рамках национального проекта «Кадры» открыт набор на бесплатное обучение. Как сообщил министр труда и социальной защиты региона Денис Давыдов, программа финансируется из федерального бюджета и направлена на повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда.

Наиболее перспективными направлениями министр назвал рабочие профессии (токарь, сварщик, фрезеровщик) и IT-сферу, включая программирование на Python и работу с нейросетями.

Для желающих начать собственное дело предусмотрена комплексная поддержка: консультации в центре «Мой бизнес», стартовое финансирование до 100 тысяч рублей через кадровые центры, а также возможность заключения социального контракта. Объем последней меры поддержки планируется удвоить к 2026 году.

Ольга Сергеева