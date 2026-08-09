Саратовские рыбаки после селфи отпустили 2-метрового сома в Волгу

Саратовские рыбаки поймали двухметрового сома под Синенькими.

Очередным трофеем отметились любители рыбалки в Саратовской области. В профильном сообществе «ВКонтакте» саратовец по имени Артем поделился снимком, на котором двое мужчин с трудом удерживают огромного речного великана.

По словам автора улова, сом попался на силиконовую приманку во время охоты на судака. Вываживание заняло почти час — гигант отчаянно сопротивлялся. Его длина составила примерно 190 сантиметров, а вес, по прикидкам рыбака, — 50–60 килограммов.

Рыбак уточнил, что добыча была поймана чуть выше Синеньких. После обязательной фотосессии сома отпустили обратно в воду. В комментариях местные жители уже окрестили улов настоящим волжским трофеем.

Ольга Сергеева