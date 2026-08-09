В Ершовском районе инспекторы ГАИ пресекли провоз партии нелегальной баранины

Ершовские полицейские перехватили партию мяса баранов без документов.

В ночь на 6 августа инспекторы Госавтоинспекции остановили на дороге автомобиль для проверки. Внутри они обнаружили 38 бараньих тушек — и ни одного ветеринарного сертификата. Водитель не смог подтвердить безопасность и происхождение мяса.

Груз изъяли и направили на лабораторную экспертизу — проверят на наличие опасных инфекций. Материалы переданы в Россельхознадзор, который решит судьбу перевозчика. Сейчас устанавливается, откуда везли мясо и куда оно должно было попасть.

Ольга Сергеева