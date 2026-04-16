Саратовские школьники чаще всего выбирают для сдачи ЕГЭ обществознание

В Саратовской области на государственную итоговую аттестацию 2026 года зарегистрировались более 34 тысяч школьников.

Данные на заседании профильного комитета областной думы озвучил заместитель министра образования Никита Вдовин.

В настоящее время у одиннадцатиклассников идёт досрочный период сдачи ЕГЭ. Все пункты проведения экзаменов работают штатно, технических сбоев не зафиксировано. Предварительные итоги досрочной волны подведут после 5 мая. Девятиклассники, желающие сдать ОГЭ раньше основного срока, пройдут испытания с 21 апреля по 18 мая — таких учеников всего четверо.

Основной этап экзаменов стартует в июне. ЕГЭ для 11-х классов запланирован с 1 июня по 9 июля, ОГЭ для 9-х классов — со 2 июня по 6 июля. Самые массовые испытания пройдут в первую неделю июня: 4 июня выпускники напишут русский язык, 8 июня — математику.

Школьники определились с предметами по выбору. Среди одиннадцатиклассников самым популярным стало обществознание — его выбрали 46,1 процента выпускников. Профильную математику предпочли 51,6 процента ребят. Растёт интерес к естественнонаучным дисциплинам: физику выбрали 22,7 процента школьников, информатику — 22,1 процента, биологию — 19,4 процента, химию — 14,3 процента.

Девятиклассники, которые сдают два предмета по выбору, чаще всего выбирают географию (49,4 процента), обществознание (44,7 процента) и информатику (42,7 процента).

Никита Вдовин заверил, что безопасность будет обеспечена во всех пунктах сдачи экзаменов. К проведению ГИА привлекут более 11 тысяч педагогов, 300 медицинских работников и свыше тысячи членов экзаменационных комиссий. На выплаты учителям из областного бюджета выделено 29,3 миллиона рублей.

