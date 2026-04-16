Свыше 113 тысяч животных вакцинировали от бешенства в Саратовской области

Управление ветеринарии правительства Саратовской области подвело итоги работы за первый квартал 2026 года.

За этот период проведена масштабная вакцинация животных против опасных для человека и скота заболеваний.

От сибирской язвы привито более 105 тысяч голов крупного рогатого скота, 50 тысяч мелкого рогатого скота и около 4 тысяч лошадей. Против ящура вакцинировано свыше 560 тысяч сельскохозяйственных животных. От бешенства — более 113 тысяч домашних и хозяйственных животных. В птицеводческих хозяйствах привито свыше 12 миллионов птиц от болезней Гамборо и Ньюкасла.

Специалисты также провели обширные лабораторные исследования. Крупный и мелкий рогатый скот, а также лошади проверены на лейкоз, бруцеллёз и туберкулёз. Кроме того, 15 тысяч лошадей обследованы на инфекционную анемию и сап. Всего исследования прошли около 133 тысяч животных различных видов — верблюдов, лошадей, птиц и свиней.

Работы по вакцинации и лабораторным исследованиям продолжаются и планируются к завершению к 1 мая 2026 года.

Ольга Сергеева