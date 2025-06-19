Саратовские школьники и студенты стали самыми активными в пятом сезоне премии «Экология – дело каждого»

Саратовская область стала абсолютным лидером по количеству поданных заявок в пятом сезоне премии «Экология – дело каждого». Об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она также отметила, что регион значительно увеличил показатели вовлеченности молодежи в природоохранную деятельность.

«Экология – дело каждого» — это детско-юношеская премия Росприроднадзора за идеи, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению и популяризации экокультуры. В этом году на премию подали свыше 320 тысяч заявок, что стало новым рекордом за всю историю проекта. При этом Саратовская область продемонстрировала беспрецедентную активность — тысячи школьников и студентов представили свои экологические проекты и научные разработки.

Как отметила лава Росприроднадзора Светлана Радионова в рамках ПМЭФ, на территории Саратовской области сложилась эффективная многоуровневая система поддержки юных экологов, включающая тесное взаимодействие образовательных учреждений, природоохранных ведомств и общественных организаций. Кроме того, по итогам прошлого года Саратовская область стала победителем Всероссийской акции «Сохраним лес» — 2024. Активно восстанавливаются леса. В 2025 году по поручению губернатора Романа Бусаргина планируется высадить еще не менее 4 тысяч гектаров.