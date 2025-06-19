В Саратовской области появится стандарт общественного капитала бизнеса

На встрече с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой губернатор Саратовской области подписал трехстороннее соглашение по внедрению в регионе стандарта общественного капитала бизнеса.

Новый разработанный механизм позволяет учесть и поощрить вклад бизнеса в устойчивое развитие страны. Для предпринимателей будет рассчитываться специальный индекс, который будет одним из условий получения ряда мер государственной поддержки. На них смогут рассчитывать те, кто ведет деятельность с учетом интересов общества, государства и необходимости охраны окружающей среды.

— Уверен, что реализация нового проекта по линии Агентства стратегических инициатив позволит стимулировать бизнес к формированию деятельности с учетом социально ответственного подхода, направленного не только на получение прибыли, но и на развитие территории присутствия, — отметил Роман Бусаргин.