Саратовские школьники резко потеряли интерес к ЕГЭ по литературе

ЕГЭ по литературе теряет популярность в Саратовской области: экзамен выбирает всё меньше выпускников.

В 2026 году литературу в качестве выпускного экзамена выбрали лишь 4,6% одиннадцатиклассников Саратовской области. Это на 0,8% меньше, чем годом ранее (5,4%), и значительно ниже показателей 2019–2021 годов, когда доля сдающих превышала 5,6%. Такие данные приводит Региональный центр оценки качества образования со ссылкой на отчёт, переданный в «МК в Саратове».

Заметный гендерный перекос: подавляющее большинство участников экзамена по литературе — девушки. На их долю приходится 85% от общего числа сдающих.

Снижается и число тех, кому удаётся написать работу на сто баллов. В 2024 году высший результат показали девять выпускников, а в 2025-м — всего четыре.

Основной этап Единого государственного экзамена в 2026 году стартует 1 июня. В первый день выпускники будут сдавать литературу, историю и химию.

