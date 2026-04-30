Саратовчанка убила мужа за отсутствие подарка в День всех влюбленных

В Саратовской области перед судом предстанет 40-летняя жительница Энгельса, обвиняемая в убийстве собственного супруга. Трагедия разыгралась в ночь с 14 на 15 февраля в квартире одного из домов на проспекте Фридриха Энгельса.

Как сообщает следственное управление СКР по региону, причиной конфликта стало отсутствие подарка ко Дню влюблённых. По данным прокуратуры, мужчина оставил жену без внимания 14 февраля, что спровоцировало ссору.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемая нанесла 40-летнему супругу несколько ударов ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ольга Сергеева