Саратовские школьники взяли «серебро» Всероссийского турнира математических боёв

В Республике Татарстан прошел Всероссийский турнир математических боёв «Математическое открытие». Соревнования объединили 96 сильнейших команд со всей России.

Саратовскую область представляли две команды 7-х классов саратовского физико-технического лицея № 1 под руководством наставника Екатерины Карповой. Об этом информирует министерство образования региона.

Математический турнир проходил в два этапа. В первом команды получили задачи, на решение которых было дано 90 минут. Сразу после начинались бои, в ходе которых команды защищали свои решения перед оппонентами, находили недостатки и приводили альтернативные варианты решений.

По итогам математических боев команда «Тринашка» завоевала «серебро», заняв 2-е место. Команда «Два в шестой» — заняла 7-е место, показав высокий уровень подготовки.

Подготовила Ольга Сергеева