Над Саратовом заметили редкие солнечные венцы

Метеоролог объяснил редкое явление.

Жители областного центра накануне стали свидетелями необычного оптического эффекта — вокруг солнца появилось радужное свечение. Как пояснил заведующий кафедрой метеорологии и климатологии СГУ Максим Червяков, это явление называется венцы.

Ученый развеял распространенное заблуждение: венцы возникают не в пустом небе, а непосредственно на облаках. Чтобы увидеть эффект, облако должно находиться точно перед солнцем. Свет, проходя сквозь мельчайшие капли воды или кристаллы льда, огибает их (явление дифракции) и расщепляется на спектр, создавая радужные кольца.

Кстати, если посмотреть на соседние участки облаков вблизи светила, можно заметить иризацию — живописные радужные пятна на их краях. По словам Червякова, иризация и венцы — это проявления одного и того же физического процесса, просто выглядят они по-разному.

Важно не путать венцы с гало, которое саратовцы чаще наблюдают зимой. Главное отличие — в угловом размере колец. Гало, напомнил эксперт, возникает при безоблачном небе, в сильный мороз и высокую влажность.

Ольга Сергеева