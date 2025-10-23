Саратовские спасатели награждены за слаженные действия в чрезвычайной ситуации

Начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин вручил благодарственные письма сотрудникам «ЕДДС Саратова».

Сотрудники ведомства в условиях чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом бытового газа на улице Блинова, обеспечили четкую и оперативную работу по оповещению всех экстренных служб.

Также благодарственными письмами отмечены представители молодежного правительства и министерства внутренней политики, организовавшие оперативную доставку гуманитарной помощи пострадавшим.

Об этом сообщает Управление региональной безопасности правительства Саратовской области.

Подготовила Ольга Сергеева