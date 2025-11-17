Саратовские спасатели напомнили владельцам судов о правилах безопасности

От

В преддверии закрытия навигации спасатели Саратовской области провели рейд по безопасности на Волге.

Специалисты провели профилактические беседы с владельцами маломерных судов и рыбаками, обратив внимание на повышенные риски осеннего периода.

В условиях низких температур воды, туманов и усиления ветра особое значение приобретает строгое соблюдение правил безопасности. Спасатели настоятельно рекомендовали обязательное использование спасательных жилетов и проверку навигационного оборудования.

Ольга Сергеева