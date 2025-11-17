Вячеслав Калинин высказался о поддержке муниципальных районов

Депутат Саратовской облдумы (фракция «Справедливая Россия»), заместитель председателя комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин высказался о поддержке региональными властями муниципальных районов.

Напомним, ранее глава региона Роман Бусаргин обсудил с жителями Ровенского района вопросы развития территории. Губернатор проинформировал, что в рамках региональных программ на территории района отремонтировали 4 образовательных учреждения, спортивный зал в школе поселка Владимирского, провели ремонт Дома культуры в селе Луговском…

«Солидарен в данном вопросе с Романом Викторовичем. Основная часть регионального бюджета должна расходоваться на социальные нужды населения. Благодаря дополнительным денежным средствам, выделенным из регионального бюджета, многие муниципальные районы смогут закрыть свои финансовые обязательства по социальным выплатам и мерам поддержки. Без помощи областного правительства невозможно строительство и реконструкция социальных объектов в районах: школ, детских садов, больниц», — подчеркнул Вячеслав Калинин.