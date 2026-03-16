Саратовские спасатели настаивают на законности покупки служебного катера

Экс-глава саратовской службы спасения выступил с последним словом в суде по делу о закупке катера.

В Октябрьском районном суде Саратова завершаются слушания по уголовному делу в отношении бывшего руководителя областной службы спасения Павла Корикова и экс-начальника водолазной службы Дмитрия Илларионова. Их обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ) при приобретении спасательного катера.

На заседании 16 марта подсудимые выступили с последним словом, вновь заявив о своей невиновности.

«Ваша честь, полностью поддерживаю своего защитника в отношении своей непричастности к инкриминируемому мне преступлению. Прошу меня оправдать», — обратился к суду Павел Кориков.

Дмитрий Илларионов также настаивал на отсутствии состава преступления в своих действиях. Он особо подчеркнул, что не оказывал содействия ни производителям судна, ни компании, которая в итоге стала поставщиком катера по госконтракту.

«Уважаемый суд. В моих действиях отсутствует состав преступления в инкриминируемом мне деянии. Вина моя не доказана. Прошу суд меня оправдать», — резюмировал бывший начальник водолазной службы.

Напомним, уголовное дело связано с закупкой катера T-Rex 40, предназначенного для аварийно-спасательных работ. Следствие проверяло законность этой процедуры.

Судья Ксения Кузнецова, заслушав последние слова подсудимых, удалилась для вынесения приговора. Оглашение вердикта назначено на 18 марта.

