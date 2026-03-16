В Саратовской области мошенники звонят от имени судебных приставов

Саратовцев атакуют мошенники, представляясь судебными приставами.

В регионе участились случаи телефонного мошенничества, при котором злоумышленники выдают себя за сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом предупреждает региональное ГУ ФССП.

Как рассказал главный судебный пристав области Илья Решетняк, аферисты действуют по отработанной схеме. Они звонят гражданину, представляются приставами и сообщают о наличии задолженности (чаще всего — неоплаченном штрафе ГИБДД). Чтобы «проверить информацию», мошенники предлагают зайти на портал «Госуслуги», после чего отправляют на телефон жертвы СМС с кодом подтверждения. Под предлогом сверки данных они просят назвать этот код.

Получив код, злоумышленники получают полный доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах». Это позволяет им оформлять кредиты и микрозаймы, похищать персональные данные или передавать их другим лицам. Кроме того, мошенник может просто прислать в сообщении фальшивую ссылку для немедленной оплаты вымышленного долга.

В этой связи судебные приставы напоминают жителям области: сотрудники ведомства никогда не звонят гражданам с требованиями об уплате задолженности и не рассылают подобные письма по электронной почте.

Проверить наличие реальных долгов можно только через официальные источники:

Сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП России.

Бесплатный телефон 8-800-303-00-00.

Портал «Госуслуги» (заходя на него самостоятельно, а не по ссылке из СМС).

Алиса Эай