Саратовские спасатели проводят на Волге профилактические беседы с рыбаками о безопасности

Спасатели Саратовской области провели рейд по безопасности маломерных судов на Волге.

С владельцами лодок и рыбаками провели беседы о соблюдении правил в осенний период, когда низкие температуры воды и ухудшение погодных условий создают дополнительные риски.

Особое внимание уделялось обязательному наличию спасательных жилетов и средств связи на борту.

Спасатели также отметили, что современный катер с скоростью 68 км/ч позволяет оперативно достигать места ЧП, что критически важно для спасения людей на воде. Риски необходимо просчитывать, — отметили участники рейда.

Ольга Сергеева