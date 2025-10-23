В возвращенном из частных рук кинотеатре предложили создать областной Дом молодежи

На базе здания бывшего кинотеатра «Родина» в Энгельсе Саратовской области предложили создать областной Дом молодежи.

Такая инициатива прозвучала на заседании Саратовской областной Думы в ходе правительственного часа, посвященного вопросам взаимодействия исполнительных органов с молодежью.

Председатель облдумы Алексей Антонов подчеркнул, что близость Энгельса и Саратова сделала бы площадку «Родины» привлекательной для молодежи обоих городов. «Рядом дом творчества, площадка, парк. Тут нужно решение и инициатива», – заявил спикер.

Кинотеатр «Родина», ранее ушедший в частные руки, в прошлом году был возвращен в государственную собственность. Вопрос о правомерности приватизации некоторых объектов государственной и муниципальной собственности также поднимался на совещании в региональном заксобрании под председательством Алексея Антонова.

В частности, речь шла о ряде спортивных и культурных объектов, в том числе о бывших кинотеатрах «Саратов» и «Экран», инфраструктурном комплексе на территории городского парка. Согласно принятому решению, будет сформирована рабочая группа с участием депутатов, юристов, представителей муниципальных и надзорных органов, которым предстоит изучение правомерности приватизации ряда спорных объектов и выработка законотворческих решений.