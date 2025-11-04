Саратовские студенты мастерской Аредакова покажут в театре драмы спектакль о женских хитростях

Студенты мастерской Григория Аредакова представят дипломный спектакль «Изобретательная влюблённая» на сцене саратовского театра драмы 21 ноября.

Постановка комедии Лопе де Вега, осуществлённая режиссёром Татьяной Родионовой, требует от выпускников владения комплексом актёрских навыков — от фехтования и танцев до работы в исторических костюмах.

Классический сюжет о любви и женской хитрости, разворачивающийся на фоне испанских страстей, остается актуальным несмотря на прошедшие столетия. В спектакле заняты все студенты курса народного артиста РФ, художественным руководителем постановки выступил сам Народный артист РСФСР Аредаков.

Наталья Мерайеф