Саратовские студенты-юристы узнали методики выявления лжи

В саратовском кадровом центре провели экскурсию для студентов-юристов.

Учащиеся третьего курса стали участниками интерактивного мероприятия в Заводском районе. Им рассказали о возможностях портала «Работа России» и программах нацпроекта «Кадры», включающих переобучение и помощь в трудоустройстве.

Особый интерес вызвал мастер-класс эксперта-психолога Натальи Крайновой «Как распознать ложь». Специалист поделилась практическими методиками выявления обмана, которые будут полезны в будущей профессиональной деятельности юристов.

Ольга Сергеева