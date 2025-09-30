В Балакове женщина купила своему 16-летнему сыну мотоцикл, а тот попал в ДТП

В городе Балаково возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая приобрела мотоцикл для своего 16-летнего сына.

Как установили правоохранительные органы, подросток не обладал необходимыми водительскими правами и опытом управления транспортным средством.

Спустя непродолжительное время юноша попал в дорожно-транспортное происшествие с нарушением ПДД, в результате которого получил незначительные травмы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в противоправную деятельность»).

Обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают возможность лишения свободы сроком до одного года.

Напомним, ранее в Балаково уже регистрировались подобные случаи, когда дедушка приобрел квадроцикл для несовершеннолетнего внука, что также привело к ДТП и возбуждению уголовного производства.

