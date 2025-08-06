Саратовские таланты представят регион на окружном проекте «МолоТ» в Перми

Делегация из Саратовской области отправилась в Пермь для участия в окружном общественном проекте ПФО «МолоТ» (Молодежный труд). На площадке курорта «Усть-Качка» и Пермского президентского кадетского училища соберутся лучшие молодые специалисты со всего округа.

Ребятам предстоит проявить себя в самых разных испытаниях, включая проверку знаний о Великой Отечественной войне, спортивное ориентирование, комбинированный марш-бросок с общевойсковой полосой препятствий, стрельбу, оказание медицинской помощи и переноску раненого.

В рамках проекта также состоится конкурс видеороликов, демонстрирующих деятельность предприятий 14 регионов-участников. Проект реализуется Правительством Пермского края под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.