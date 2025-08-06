Евгений Ковалев: Доступная среда начинается с живого диалога

Региональный координатор проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев посетил Саратовское отделение Всероссийского общества инвалидов.

В ходе встречи с председателем регионального отделения ВОИ Александром Низовцевым были обсуждены планы совместной работы, реализация инициатив, направленных на улучшение условий доступной среды и вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь.

Также парламентарий пообщался с новым председателем Екатериновского местного отделения ВОИ Виктором Маховским, недавно вернувшимся с зоны проведения специальной военной операции. По словам Ковалева, у Виктора Маховского — «большое желание включиться в общественную деятельность и помогать другим, и мы обязательно окажем необходимую поддержку».

Во время осмотра помещений депутат обратил внимание на повреждённый козырёк над входом в здание организации — конструкция пострадала в результате падения дерева. Кроме того, поступила информация о затруднённом подъезде специального транспорта: ранее использовавшийся въезд с заниженным бордюром оказался перекрыт сплошной дорожной разметкой, что делает невозможным подъезд машин, обслуживающих маломобильных граждан.

«По этим вопросам готовлю официальное обращение в районную администрацию. Уверен, что ситуация будет рассмотрена в рамках действующих нормативов, и соответствующие решения будут найдены», — отметил Евгений Ковалев.

Он подчеркнул, что взаимодействие с общественными организациями — это ключевой элемент в работе по созданию доступной и комфортной среды.

«Важно не только говорить, но и слушать. Такие визиты дают возможность увидеть всё своими глазами, услышать реальные запросы и оперативно реагировать. Только так можно добиваться системных изменений», — отметил депутат.