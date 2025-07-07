Саратовские триатлеты заработали 12 медалей чемпионата и первенства ПФО

В Саратове на пляже на Новой Набережной прошли чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по триатлону в спортивной дисциплине «акватлон».

Как сообщает мэрия, участниками стали 80 спортсменов из 4-х регионов нашей страны.

Воспитанники саратовской Центральной спортивной школы олимпийского резерва завоевали 12 медалей, из которых 3 – золотых, 5 – серебряных и 4 бронзовых.

Дистанция 1 км плавания + 5 км бег:

1-е место — Егор Толстов;

1-е место — Александрина;

2-е место — Даниил Бабошкин;

2-е место — Никита Киселев;

2-е место — Арина Кахцрикян;

3-е место — Андрей Широков.

Дистанция 0,5 км плавания + 2,5 км бег:

1-е место — Максим Ратников;

2-е место — Ольга Гнусарева;

2-е место — Анастасия Кондрашова;

3-е место — София Ин;

3-е место — Артем Буланов;

3-е место — Ева Белоусова.