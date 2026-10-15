Саратовские ветераны СВО получают помощь в мессенджере «Макс»

В регионе в пилотном режиме реализуется федеральный проект «Здоровье СВОих». Он запущен с 8 сентября.

Как рассказала на заседании профильного комитета облдумы директор «Комитета семей воинов Отечества Саратовской области» Елена Гамидова, цель проекта — профилактика социального напряжения среди участников СВО и их семей, которые «не всегда понимают, куда обратиться» за решением насущных вопросов.

Участники могут рассчитывать на повышение правовой грамотности, помощь в реабилитации и получении технических средств, а также в установлении и продлении инвалидности.

Общение ведётся через два чата в мессенджере «Макс»: в областном состоят 339 участников, в саратовском и энгельсском — 193. Консультации предоставляются в течение двух часов. «Не могу сказать, что большое количество идёт обращений, но они есть. Люди ещё не до конца понимают, как это работает, но и нам самим есть над чем работать», — отметила Гамидова.