Визажист Успенской Алим рассказал, что певица со скандалом бросила свою команду в Саратове

Визажист Любови Успенской ушёл от певицы после скандала в Саратове.

Алим Сакалов объявил в соцсетях о прекращении сотрудничества с артисткой из-за случившегося на гастролях.

По словам гримера, участников коллектива после отмены концерта оставили без поддержки в чужом городе.

«Нас всех бросили, как дворовых собак, в Саратове, и никто даже не извинился. Купил билет за свой счёт — я норм, не пропаду нигде. А музыканты лежали в аэропорту на полу с 21:00 до 14:00 следующего дня», — поделился в соцсетях Сакалов.

Он добавил также, что организаторы мероприятия вели себя профессионально, назвал их лучшими в стране и поблагодарил за помощь. Однако визажист резко высказался об окружении Успенской: по его словам, коллектив подвергался оскорблениям и унижениям. Сакалов предположил, что к этому причастна дочь певицы.

«Свою дочь так бросайте на произвол в чужом городе, а не свою команду, которая была за вас горой. Желаю дочери лечения — именно она всё это подговаривала», — сказал визажист, обращаясь к Успенской.

Напомним, 9 октября концерт Успенской был отменен без предупреждения перед самым началом.

Недавно Успенская заявила, что надеется на воссоединение дочери Татьяны Плаксиной с экс-женихом Артёмом Москвиным. В беседе с Общественной Службой Новостей она отметила, что решение девушки разорвать помолвку сильно её огорчило.