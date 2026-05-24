Саратовские участники СВО с семьями проходят реабилитацию в хвалынской «Пещере монаха»

Центр реабилитации работает для участников СВО в Саратовской области.

Социально‑оздоровительный центр «Пещера монаха» в Хвалынском районе Саратовской области стал площадкой для реабилитации участников специальной военной операции.

По сообщению губернатора Романа Бусаргина от 23 мая, с начала года здесь прошли лечение по индивидуальным программам 95 военнослужащих. Особенность центра — возможность проходить реабилитацию вместе с семьёй: супругой и детьми.

Благодаря прошлогоднему ремонту (обновлены медицинский корпус и корпус для проживания) и закупке нового оборудования у учреждения появился потенциал для расширения: вместимость можно увеличить вдвое.

Губернатор поручил разработать программу развития центра — её начнут реализовывать со следующего года.

Ольга Сергеева