Самым ярким событием мая стала «Туриада-2026»

«Туриада» собрала рекордное число участников.
В этом году в масштабном спортивно‑туристическом мероприятии соревновались 700 человек.
Состязания объединили:
команды из 14 регионов Приволжья;
делегации из Дальневосточного, Центрального, Северо‑Западного, Северо‑Кавказского, Уральского и Южного федеральных округов;
международные команды из Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Туркменистана.
На церемонии закрытия присутствовали заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
В финальный день прошли командные состязания — спортивно‑туристские эстафеты:
«Кубок регионов» (для федеральных округов):
1‑е место — Самарская область;
2‑е место — Республика Марий Эл;
3‑е место — Удмуртская Республика.
«Кубок Дружбы» (с участием международных команд):
1‑е место — сборная России;
2‑е место — Республика Беларусь;
3‑е место разделили команды Туркменистана, Беларуси и России.
Олег Машковцев поблагодарил делегации за вклад в развитие молодёжных спортивно‑туристических инициатив и отметил, что спорт и туризм сплачивают молодёжь, закаляют характер и воспитывают командный дух.
Губернатор Роман Бусаргин подчеркнул, что «Туриада» укрепляет межрегиональные и международные связи, даёт молодым людям возможность соревноваться, знакомиться с историей и традициями народов России, а также открывает новые горизонты для самореализации.
Ольга Сергеева