Саратовские учителя предложили включить новые инициативы в Народную программу «Единой России»

В Саратовской области продолжается формирование новой Народной программы «Единой России».

Свои предложения в документ внесла заместитель директора гимназии № 75, куратор строительства новой школы в Ленинском районе Саратова Анастасия Морозова.

Педагог высоко оценила вклад председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и региональной власти в развитие образовательной системы региона.

«Благодаря инициативе Вячеслава Викторовича Володина и при поддержке региональных властей в нашей области активно совершенствуется система образования. Самый яркий пример – строительство новых школ, расширение уже существующих за счет возведения дополнительных корпусов», — подчеркнула Морозова.

Вместе с тем учительница выступила с инициативой, которая, по ее мнению, позволит сделать школьную жизнь более творческой и вовлекающей. Она предложила поддержать проект «Школьная среда — своими руками».

«Предлагаю дать школам возможность реализовывать не проекты по ремонту кабинетов, а инициативы, которые придумали сами дети. Это может быть школьная теплица, театральная студия или медиацентр», — поделилась педагог.

Ожидается, что данное предложение будет рассмотрено для включения в новую Народную программу, формирование которой продолжается при активном участии жителей региона.

Ольга Сергеева