Участники СВО поблагодарили «Единую Россию» за поддержку в рамках Народной программы

На отчетно-программном форуме «Есть результат!» участники специальной военной операции высоко оценили меры поддержки защитников Отечества и их семей, реализуемые «Единой Россией» в рамках Народной программы.

Герой России Александр Янклович и ветеран СВО Тимофей Сакун отметили, что благодаря системному подходу партии и вниманию со стороны государства удалось оперативно решить ключевые вопросы социальной защиты бойцов, вернувшихся с передовой.

Александр Янклович подчеркнул необходимость дальнейшего развития мер поддержки ветеранов, их трудоустройства и вовлечения в систему патриотического воспитания молодежи. Он поблагодарил «Единую Россию» за системную работу по интеграции участников спецоперации в мирную жизнь.

«Важно, что партия слышит нас, тех, кто прошел через горнило боевых действий. Мы видим результат: упрощение бюрократических процедур, доступная реабилитация, помощь в получении образования. Это та база, которая позволяет нам уверенно смотреть в будущее и продолжать служить Родине уже в мирной жизни», — отметил Александр Янклович.

Тимофей Сакун, в свою очередь, выразил благодарность «Единой России» за включение важнейших инициатив в Народную программу, которые сегодня работают на всей территории страны.

«Когда мы были на передовой, нас волновал главный вопрос: как там наши семьи, не останутся ли они один на один с трудностями? Сегодня я с уверенностью говорю: государство и партия держат слово. Социальные гарантии реализуются четко и быстро, а работа фонда «Защитники Отечества» стала для многих настоящим спасением в решении бытовых и юридических вопросов», — подчеркнул Тимофей Сакун.

В рамках форума участники СВО также поддержали продолжение работы над расширением мер социальной поддержки и предложили активнее привлекать ветеранов к участию в партийных проектах, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Напомним, направление «Оказание помощи участникам СВО и членам их семей» является одним из ключевых в Народной программе «Единой России».

Ольга Сергеева