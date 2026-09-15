Саратовские управляющие компании снижают долги за вывоз мусора

Специалисты Саратовского филиала «Ситиматик» отмечают улучшение платежной дисциплины среди управляющих многоквартирными домами компаний.

По данным на 1 сентября, общий долг организаций составляет 90 млн рублей – это на 18% меньше, чем в январе текущего года.

В настоящее время наиболее крупными должниками среди действующих УК являются:

ООО «САРЖИЛКОМПЛЕКС» (долг 2,7 млн рублей),

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СОКОЛОВОГОРСКАЯ ЖЭК» (долг 2,5 млн рублей),

ТСЖ «ВОСХОД» (долг 2,1 млн рублей),

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВОЛЖСКАЯ-САРАТОВ» (долг 1,4 млн рублей),

ООО «АДАМАС» (долг 1,4 млн рублей).

На данные организации приходится 11% об совокупной задолженности всех управляющих компаний. При этом еще около 22% от общей суммы долга приходится на организации, находящиеся в различных стадиях банкротства:

На данные организации приходится 11% об совокупной задолженности всех управляющих компаний. При этом еще около 22% от общей суммы долга приходится на организации, находящиеся в различных стадиях банкротства: ООО «УК СФЕРА» (долг 9,4 млн рублей),

ООО УО «ДОМОВОЙ СОВЕТ» (долг 4,2 млн рублей),

ООО «УМНЫЙ ДОМ» (долг 3,1 млн рублей),

ЖСК – 58 (долг 2 млн рублей),

ООО «УК «СТАБИЛЬНОСТЬ» (долг 1,5 млн рублей).

Саратовский регоператор напоминает, что каждыжитель области может проконтролировать платежную дисциплину своей УК. Полный список организаций, имеющих долги за услугу по обращению с ТКО, опубликован по ссылке https://64.citymatic.ru/documents. Информация обновляется ежемесячно.

При необходимости собственники жилья могут в инициативном порядке перейти на прямые расчеты с поставщиками коммунальной услуги. Для этого необходимо провести общее собрание и направить протокол решения в свою УК. Подробную консультацию о порядке перехода на прямые расчеты можно получить у специалистов контакт-центра Саратовского филиала «Ситиматик» по тел.: 8 (8452) 25-64-90.