Саратовские управляющие компании снижают долги за вывоз мусора

Специалисты Саратовского филиала «Ситиматик» отмечают улучшение платежной дисциплины среди управляющих многоквартирными домами компаний.
По данным на 1 сентября, общий долг организаций составляет 90 млн рублей – это на 18% меньше, чем в январе текущего года.
В настоящее время наиболее крупными должниками среди действующих УК являются:
- ООО «САРЖИЛКОМПЛЕКС» (долг 2,7 млн рублей),
- ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СОКОЛОВОГОРСКАЯ ЖЭК» (долг 2,5 млн рублей),
- ТСЖ «ВОСХОД» (долг 2,1 млн рублей),
- ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВОЛЖСКАЯ-САРАТОВ» (долг 1,4 млн рублей),
- ООО «АДАМАС» (долг 1,4 млн рублей).
На данные организации приходится 11% об совокупной задолженности всех управляющих компаний. При этом еще около 22% от общей суммы долга приходится на организации, находящиеся в различных стадиях банкротства:
- ООО «УК СФЕРА» (долг 9,4 млн рублей),
- ООО УО «ДОМОВОЙ СОВЕТ» (долг 4,2 млн рублей),
- ООО «УМНЫЙ ДОМ» (долг 3,1 млн рублей),
- ЖСК – 58 (долг 2 млн рублей),
- ООО «УК «СТАБИЛЬНОСТЬ» (долг 1,5 млн рублей).
Саратовский регоператор напоминает, что каждыжитель области может проконтролировать платежную дисциплину своей УК. Полный список организаций, имеющих долги за услугу по обращению с ТКО, опубликован по ссылке https://64.citymatic.ru/documents. Информация обновляется ежемесячно.
При необходимости собственники жилья могут в инициативном порядке перейти на прямые расчеты с поставщиками коммунальной услуги. Для этого необходимо провести общее собрание и направить протокол решения в свою УК. Подробную консультацию о порядке перехода на прямые расчеты можно получить у специалистов контакт-центра Саратовского филиала «Ситиматик» по тел.: 8 (8452) 25-64-90.