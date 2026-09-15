В Саратовской консерватории прозвучат сонаты Сергея Прокофьева

22 и 23 сентября 2026 года в Большом зале Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова состоятся концерты цикла «Антология фортепианной сонаты».

Начало в 18:30.

В программе — сонаты Сергея Прокофьева. За роялем — лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения, доцент кафедры специального фортепиано Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского (г. Екатеринбург) Арсений Мерзлов.

Пианист не только исполнит произведения, но и расскажет слушателям об исполняемой музыке, что сделает вечера не только музыкальными, но и просветительскими.

Приглашаются все любители классической музыки.

Ольга Сергеева