Служба 112 Саратовской области приняла 26 тысяч экстренных вызовов за неделю

С 7 по 13 сентября Служба 112 Саратовской области приняла 26 тысяч вызовов.

Экстренного реагирования потребовали 12 953 обращения, из них 1 932 — комплексного.

Чаще всего жители региона звонили в скорую помощь — 4 909 раз, и в полицию — 4 517 раз. Эти два направления остаются самыми востребованными.

Также в службу спасения передано 834 вызова, в пожарную службу — 438, в газовую — 301. Служба 112 работает круглосуточно и координирует все экстренные оперативные службы: операторы принимают звонки по единому номеру и оперативно направляют помощь.

Ольга Сергеева